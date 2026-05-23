إلهام أبو الفتح
يونس محمود يفوز برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم

فاز اللاعب العراقي السابق يونس محمود، اليوم السبت، برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات الخاصة بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الكابتن يونس محمود حصل على أصوات 38 عضوا، فيما حصل الكابتن عدنان درجال 20 عضوا، وحصل المرشح إياد بنيان على صوت واحد، فيما تم إلغاء ورقتي انتخاب.

وجرت الانتخابات بحضور أعضاء الهيئة العامة، بإشراف اللجنة المختصة، لاختيار الإدارة الجديدة التي ستقود الكرة العراقية خلال المرحلة المقبلة.

وبهذه المناسبة، أكد يونس محمود أن برنامج عمل الاتحاد للفترة المقبلة سيتم عرضه على أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة بنوده والخروج بمشروع يرفع من سمعة الكرة العراقية.

وأشار يونس - في تصريحات لـ (واع) - إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي لديهم أفكار ورؤى يجب تضمينها في البرنامج حتى يكون متكاملا ويمثل روح العمل الجماعي من أجل الخروج بمشروع يرفع سمعة الكرة العراقية.

وفي السياق ذاته، فاز سرمد عبدالإله، بمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، بعد حصوله على 44 صوتا، فيما حصل علي جبار على 14 صوتا، وحكيم شاكر على صوت واحد.

وفاز محمد ناصر شكرون، بمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، بعد حصوله على 45 صوتا، فيما حصل علي جبار فاضل على 15 صوتا، وياسر سعيد حسن على صوت واحد.

