العوضي يحسم الجدل حول حقيقة ارتباطه: لو في حاجة هعلنها بنفسي وأفرّح جمهوري.. خاص

حسم الفنان أحمد العوضي حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول حقيقة ارتباطه، بعد انتشار العديد من الشائعات والتكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخوله في علاقة عاطفية جديدة

وقال أحمد العوضي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه يفضل دائمًا أن يشارك جمهوره أخباره المهمة بنفسه، مضيفًا: “إن شاء الله، ولو في حاجة أنا هعلن بنفسي وأفرّح جمهوري وأخواتي، وطالما أنا ما قولتش بنفسي حاجة، يبقى كله داخل في التكهنات”.

وأكد العوضي، أنه يحرص على احترام جمهوره وتوضيح الحقيقة بنفسه في الأمور الشخصية المهمة،

وأشار إلى أنه يركز خلال الفترة الحالية على أعماله الفنية وتحضيراته المقبلة، لافتًا إلى أن النجاح الذي يحققه أي فنان يجعل حياته دائمًا محل اهتمام من الجمهور والسوشيال ميديا، وهو أمر يتفهمه جيدًا، لكنه يفضل أن تكون الأخبار المتداولة عنه دقيقة وصادرة منه بشكل مباشر.

ويواصل أحمد العوضي حصد نجاحاته الفنية، حيث استطاع خلال السنوات الأخيرة أن يحقق جماهيرية كبيرة من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي لاقت تفاعلًا واسعًا، وأثبت من خلالها حضوره القوي على الساحة الفنية.