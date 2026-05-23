تشكيل مودرن سبورت أمام غزل المحلة بالدوري المصري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق غزل المحلة بالدوري المصري.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فريق مودرن سبورت نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثانية لدوري nile ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف



خط الدفاع: محمود رزق، طارق سيد، حمدي مارسيلو، علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد، أحمد يوسف، محمد مسعد، رشاد المتولي، عبد الرحمن شيكا

هجوم: جودوين شيكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، علي الفيل، وليد علي، محمد صبري، فيجيري، محمد هلال، آدم رجم، ارنولد ايبا، سليم سليمان.