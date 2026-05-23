رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يوجه بتسريع تنفيذ المناطق التجارية والاستثمارية بكفر الشيخ

حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية و الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ
أجرى حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، جولة ميدانية بمحافظة كفر الشيخ، لتفقد مشروعات الجهاز الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك في إطار متابعة معدلات التنفيذ ودفع خطط التوسع في إنشاء المناطق التجارية الحديثة، وشملت الجولة تفقد مشروع «أرض الصوب»، الذي يضم ناديًا ومولًا تجاريًا، إلى جانب مشروع «سخا» الذي يضم مدرسة ومنطقة مخازن، ضمن خطة الجهاز لتطوير البنية التجارية والخدمية بالمحافظة.

وعقب الجولة، عقد رئيس الجهاز اجتماعًا مع الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لبحث موقف تنفيذ مشروعات المناطق التجارية الجاري تنفيذها بعاصمة المحافظة، بمنطقتي «أرض الصوب» و«سخا» بمدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور أحمد عزت مدير تشغيل المناطق التجارية، وخالد مرسي مدير تراخيص البناء، وعلاء عبدالفتاح مدير تشغيل المناطق التجارية، إلى جانب المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة «فيرنبرو جلوبال»، وشريف يونس العضو المنتدب للشركة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مشروعات المناطق التجارية الجاري تنفيذها بمحافظة كفر الشيخ تمثل نموذجًا متطورًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجهاز يستهدف إنشاء مناطق تجارية حديثة وفق أعلى معايير التخطيط والاستدامة.

وأضاف أن هذه المشروعات تسهم في تنشيط حركة الاستثمار والتجارة الداخلية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد رئيس الجهاز، خلال اللقاء، حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية على تذليل أي عقبات تواجه المشروعات، ودعم الفرص الاستثمارية بالمحافظة، بما يسرّع من معدلات التنفيذ ويحقق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

من جانبه، أكد علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل وفق رؤية تنموية متكاملة لإنشاء مناطق تجارية حديثة تدعم منظومة التجارة الداخلية، وتحولها إلى مراكز خدمية وترفيهية واستثمارية متطورة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية الواعدة، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، وشبكة الطرق والمحاور الحديثة، وتوافر البنية التحتية ومصادر الطاقة والعمالة المدربة، وهو ما يعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية في مختلف القطاعات، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم للمستثمرين ودفع معدلات العمل بالمشروعات التنموية والخدمية.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المنطقة التجارية الأولى تُقام على مساحة 11 فدانًا بمنطقة «أرض الصوب» بشارع الجيش أمام البوابة الرئيسية لجامعة كفر الشيخ، فيما تُقام المنطقة التجارية الثانية على مساحة 9.5 فدان بمنطقة «سخا»، مؤكدًا أن تلك المشروعات تمثل إضافة نوعية لخطة التنمية والاستثمار بالمحافظة، وتسهم في توفير خدمات تجارية حديثة تتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية والاستدامة الاقتصادية.

واختتم الجراحي جولته بزيارة مشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية بمدينة طنطا، لمتابعة سير العمل وموقف المشروعات الجاري تنفيذها.

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
