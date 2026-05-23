فن وثقافة

شادي شامل لـ صدى البلد: أتعاون مع سميرة سعيد في أعمال جديدة.. والأغاني تحمل روح التمرد

كشف الفنان شادي شامل، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروعاته الفنية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يركز بشكل كامل على التلحين والعمل الموسيقي، بعيدًا عن التمثيل، مشيرًا إلى وجود تعاون فني جديد يجمعه بالنجمة سميرة سعيد خلال الفترة المقبلة.

وقال شادي شامل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه يعمل حاليًا على تلحين مجموعة من الأغاني الجديدة، لافتًا إلى أن المشروع الذي يجمعه بسميرة سعيد يحمل طابعًا مختلفًا ومليئًا بالأفكار غير التقليدية.

وأوضح شادي شامل أن الأغاني الجديدة تتسم بحالة من “التمرد الفني”، سواء على مستوى الكلمات أو الألحان، مؤكدًا أن العمل مع سميرة سعيد دائمًا ما يكون مختلفًا، نظرًا لحرصها المستمر على تقديم أفكار متطورة تواكب روح العصر.

وأضاف أن تركيزه الأكبر خلال هذه المرحلة ينصب على الموسيقى والتلحين، خاصة أنه يرى أن هذه الخطوة تمنحه مساحة أكبر للتعبير الفني والإبداع، مشيرًا إلى أنه ابتعد حاليًا عن التمثيل من أجل التفرغ الكامل للمشروعات الغنائية الجديدة.

وأكد شادي شامل أنه يسعى لتقديم أعمال تترك بصمة لدى الجمهور، موضحًا أن الأغاني التي يعمل عليها حاليًا تحمل تنوعًا موسيقيًا واضحًا، إلى جانب التمرد  في الطرح والأفكار، وهو ما وصفه بأنه “حالة فنية جديدة” يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور فور طرحها.

وأشار إلى أن التعاون مع سميرة سعيد يمثل إضافة مهمة في مشواره الفني، خاصة أنها واحدة من أبرز النجمات اللاتي يمتلكن خبرة كبيرة وتاريخًا طويلًا في عالم الغناء، فضلًا عن قدرتها المستمرة على التجديد وتقديم ألوان موسيقية مختلفة.

واختتم شادي شامل تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت فنية عديدة، سواء على مستوى الألحان أو التعاونات الجديدة، معربًا عن حماسه الشديد لطرح هذه الأعمال قريبًا للجمهور.

