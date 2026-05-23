وفاء لـ حسن الأسمر.. محمود غالي يطرح أغنيته الجديدة "كتاب حياتي"

واصل المطرب الشاب محمود غالي تألقه الفني بعدما طرح أحدث أغنياته بعنوان "كتاب حياتي" عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، ليؤكد من جديد حضوره المميز وصوته المختلف الذي نجح في جذب انتباه الجمهور خلال الفترة الأخيرة.

تأتي الأغنية وفاء وتقديرا للفنان الراحل حسن الأسمر، ومن وحي أغنيته الشهيرة "كتاب حياتي"، ولكن بكلمات ولحن وتوزيع جديد، لترصد تفاصيل من رحلة غالي في الحياة والفن.

الأغنية من النوع المقسوم وحملت إحساسًا دافئًا، وظهرت بشكل فني مميز سواء على مستوى الكلمات أو اللحن والتوزيع، ما ساهم في تحقيقها تفاعلًا واسعًا فور طرحها، خاصة مع الأداء الإحساسي اللافت الذي يقدمه غالي في كليباته الغنائية، فضلا عن استخدامه الذكاء الاصطناعي بشكل مميز، حيث واصل غالي استحضار الشخصيات الراحلة في كليباته، حيث ظهر معه في الكليب والده الراحل ليؤكد من خلاله دور كل أب في حياة ابنه، وهي الرسالة التي حرص على إيصالها من خلال الكليب.

تم تسجيل الأغنية داخل أستديو إبراهيم منير، بينما جاء الكليب بصورة بصرية جذابة، ليضيف حالة خاصة تتناسب مع أجواء الأغنية ورسالتها الإنسانية المؤثرة.

وكان محمود غالي قد حقق نجاحًا ملحوظًا مؤخرًا من خلال أغنيته “إحنا تمام”، التي طرحها خلال عيد الفطر المبارك، ونالت نسب مشاهدة مرتفعة وإشادات واسعة من الجمهور، بفضل طابعها الخفيف والمبهج المناسب للأجواء الاحتفالية.

كما واصل غالي تنويع أعماله الغنائية خلال الشهور الماضية، مقدمًا مجموعة من الأغنيات التي لاقت صدى جيدًا، أبرزها أغنية "مغرورة" من كلمات وألحان وتوزيع أحمد مختار، وأغنية "بعد البعد"، من كلمات حيدر وألحان وتوزيع محمود صلاح والكليب من إخراج أحمد السبكى.