بيطري الشرقية: تحصين وتعقيم 49 كلبا ضالًا بالزقازيق والعاشر من رمضان

‏أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه تواصل مديرية الطب البيطري تنفيذ حملات للتعامل الآمن والحضاري مع ظاهرة الكلاب الحرة، من خلال أعمال التحصين والتعقيم، حفاظًا على سلامة المواطنين والتوازن البيئي.

أضاف المحافظ أن الحملات عن تحصين وتعقيم ٤٩ كلبًا ضالًا بقرية أبو العربي بالزقازيق و«المجاورة السبعون» بالعاشر من رمضان، ضمن خطة المحافظة للحد من مخاطر انتشار الكلاب الضالة، مع الالتزام بالأساليب العلمية والإنسانية المعتمدة.

وأشار المحافظ الي أن المحافظة تقدر مدي تحمل المواطنين من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع خلال الفترة وتؤكد أن الجهاز التنفيذي بالشرقية لن يدخر جهداً في الحفاظ على سلامتكم وسلامة أبناؤكم.