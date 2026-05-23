بولندا تتسلم أول دفعة من مقاتلات إف-35 الأمريكية لتعزيز دفاعات الناتو الشرقية

تسلمت بولندا أول دفعة من مقاتلات "إف-35" الأمريكية هذا الأسبوع، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز القدرات الدفاعية على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ورحب وزير الدفاع البولندي فلاديسواف كوسينياك-كاميش بالمقاتلات الثلاث لدى وصولها إلى قاعدة لاسك الجوية، واصفًا إياها بأنها "الحراس الجدد للسماء البولندية".

وقال الوزير - في منشور عبر منصة "إكس" اليوم السبت- إن هذه الطائرات تمثل "أول مقاتلات من الجيل الخامس على الجناح الشرقي للناتو قادرة على رصد التهديدات قبل أن يتم اكتشافها"، مضيفًا أن امتلاكها لا يمثل مجرد تحديث للمعدات العسكرية، بل "خطوة نحو الانضمام إلى نخبة القوات الجوية الحديثة عالميًا".

وكانت بولندا قد وقعت عام 2020 ، عقدًا مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لشراء 32 مقاتلة متعددة المهام من طراز إف-35 لايتنينج 2، على أن تكتمل عمليات التسليم بحلول عام 2030.

وتُعد مقاتلات "إف-35" من بين أكثر الطائرات القتالية تطورًا المستخدمة حاليًا لدى دول حلف الناتو، إذ دخلت الخدمة بالفعل في عدد من الدول الأوروبية، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج وهولندا وبلجيكا وإيطاليا والدنمارك.