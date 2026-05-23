سعر العملات الأجنبية في البنوك.. الدولار ثابت عند 52.86 جنيه والإسترليني بـ 70.9 جنيه

استمر استقرار سعر العملات الأجنبية في منتصف تعاملات مساء اليوم 23-5-2026؛ على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وصل متوسط سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه في آخر يوم عمل في البنوك المصرية يوم الخميس الماضي؛ إلى درجات مستقرة.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 52.86 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو 61.96 جنيه للشراء و 61.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 70.96 جنيه للشراء و 71.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 38.39 جنيها للشراء و 38.5 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8.12 جنيها للشراء و 8.23 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وسجل سعر الكرون النرويجي 5.72 جنيها للشراء و 5.73 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.64 جنيها للشراء و 5.65 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 67.07 جنيها للشراءو 67.27 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.22 جنيها للشراء و 33.3 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

بلغ سعر الدولار الإسترالي 37.66 جنيها للشراء و 37.76 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 7.76 جنيها للشراء و 7.79 جنيها للبيع.