فن وثقافة

الشاعر خالد تاج الدين يشيد بفيلم «7DOGS»: مستوى عالمي في الأكشن والإخراج

خالد تاج الدين
خالد تاج الدين
تقى الجيزاوي

أعرب الشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين عن سعادته الكبيرة وانبهاره بفيلم «7DOGS»، وذلك عقب حضوره العرض الخاص للعمل، الذي أُقيم داخل إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس، بحضور أبطال الفيلم وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وبحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه .

وأكد خالد تاج الدين أن الفيلم يمثل تجربة سينمائية مختلفة ومتميزة، مشيدًا بحجم الجهد المبذول في كافة تفاصيل العمل، بداية من مشاهد الأكشن والمطاردات، مرورًا بجودة التصوير والكادرات والإخراج، وصولًا إلى التعاون الكبير بين فريق العمل الذي يضم عناصر من عدة دول.

وقال خالد تاج الدين في تصريحاته: مبسوط جدًا بالشغل اللي معمول في الفيلم، من أكشن ومطاردات وتصوير وكادرات وإخراج، وفريق العمل من جميع الدول، وبتمنى للفيلم كل النجاح.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائى، على حضور العرض الخاص لـ فيلم 7DOGS بطولة الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، الذى أقيم في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس.


وحضر العرض الخاص لـ فيلم 7DOGS أبطاله الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز، كما حضر كل من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والهضبة عمرو دياب، والإعلامي عمرو أديب، وأحمد حلمى ومنى زكى وحماده هلال وبيومى فؤاد، وعماد زيادة، وإسعاد يونس، وجمال العدل، ومصطفى شعبان ودينا الشربينى واحمد زاهر والسيناريست أيمن بهجت قمر.
كما حضر كل من المخرج رامي إمام، الفنان شيكو، ميرنا جميل، محمد ثروت، ويزو، الفنان إيهاب توفيق، هيثم شاكر، صابرين، الملحن عزيز الشافعي، إنجي المقدم، ليلى علوي، إياد نصار، سيد رجب، باسم سمرة، الإعلامية جيهان عبد الله، وغيرهم من النجوم.
فيلم الأكشن "سفن دوجز"، من بطولة نجمي السينما المصرية والعربية الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد  عز، ومن إخراج المخرجان العالميان بلال العربي وعادل فلاح، اللذان أخرجا فيلم الأكشن الشهير Bad Boys: Ride or Die. الفيلم مأخوذ عن قصة أصلية لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح، وذلك تمهيدًا لعرضه في دور السينما في الشرق الأوسط وحول العالم بداية من 27 مايو 2026.
يضم فريق عمل سفن دوجز نخبة من صناع السينما العالميين، من بينهم مدير التصوير Robrecht Heyvaert والذي اشتهر بعمله على Bad Boys: Ride or Die  و Ms. Marvel. مصمم الإنتاج بول كيربي والذي عمل على العديد من الأعمال العالمية من بينها Kingsman: The Secret Service و Captain Phillips. ويشارك في تصميم الأزياء والملابس الإيطالية Beatrice Giannini والتي اشتهرت من خلال أعمالها Hannibal و Star Wars ويشاركها Mark Bouman والذي شارك في أعمال عالمية من بينها فيلم Wonka ومسلسل نتفليكس الأصلي Bridgerton. كما يشرف على تصميم الميك اب جاكلين روسن من بين أعمالها   Pearl Harbor و The Little Mermaid.

 كما يشرف على تصميم المعارك والمشاهد الخطرة فريق 87Eleven بقيادة مصمم المعارك ستيفن دون-ليفي والذي شارك في العديد من الأعمال العالمية من بينها Mad Max: Fury Road و John Wick.

 كما يضم الفريق ايضاً دانكن كاب كمسئول عن المؤثرات البصرية الخاصة SFX والذي أشتهر بالعديد من الأعمال من بينها Batman Begins.

فيلم 7 Dogs 
يشار إلى أن فيلم سفن دوجز إنجازًا عالميًا غير مسبوق بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية من قلب العاصمة الرياض، بعد تحطيم رقمين قياسيين عالميين في صناعة السينما، هما: أكبر انفجار سينمائي في تاريخ الأفلام وأكبر كمية متفجرات عالية الشدة يتم تفجيرها في مشهد واحد. حيث تم تسجيل 170.7 طنًا من مادة TNT المكافئة كأضخم انفجار سينمائي، إلى جانب 405.85 كيلوجرامًا من مادة TNT المكافئة كأكبر كمية متفجرات عالية الشدة في مشهد واحد، متجاوزًا أرقامًا قياسية سابقة لأفلام عالمية بارزة، ليضع الفيلم معيارًا جديدًا على مستوى الإنتاج السينمائي العالمي، ويؤكد قدرة المملكة على تنفيذ مشاهد سينمائية ضخمة وفق أعلى معايير السلامة والاحترافية.

