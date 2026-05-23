فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة وإيران تقتربان من تمديد وقف إطلاق النار لـ60 يوما وإقرار إطار عمل نووي

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الوسطاء يعتقدون أنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوما إضافية، مع وضع إطار عمل للمحادثات النووية.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق المرتقب يشمل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا، والالتزام بمناقشة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وتخفيف العقوبات، إلى جانب إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج على مراحل.

ونقلت الصحيفة، في تقريرها الصادر اليوم السبت، عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، أن التوصل إلى هذا الاتفاق يأتي في وقت أكد فيه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على "مذكرة تفاهم" لإنهاء الحرب كمرحلة أولى، قبل الانتقال إلى محادثات أوسع نطاقا، فيما صرّح دبلوماسي مطلع للصحيفة بأن "الاتفاق يسير في الاتجاه الصحيح، والأمر متروك الآن للأمريكيين للمراجعة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضين من باكستان وقطر عقدوا محادثات مكثفة مع نظرائهم الإيرانيين، مع البقاء على اتصال منتظم مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. ورغم هذا التقدم، لفتت "فاينانشال تايمز" إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية لا تزال تكمن في مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بتسليم اليورانيوم المخصب والتخلي نهائيا عن أي قدرات لإنتاج أسلحة نووية، فضلا عن تفكيك منشآت نطنز وفوردو وأصفهان النووية.