الاستيطان بالضفة.. وزير خارجية إيطاليا: يجب أن تدرك إسرائيل أن هناك حدا لا يمكنها تجاوزه
كريم فهمي عن شماتة فنان في شقيقه أحمد فهمي: مش عاوز أعرفه تاني
الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية
بدون النووي.. وثيقة تقترح 3 مراحل لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران| تفاصبل
مصرع 82 شخصا وفقدان 2 ونقل 128 للمستشفيات إثر انفجار منجم فحم شمالي الصين
وزير الصحة: الأهلي اعتذر عن السفر لبطولة أفريقيا لليد في الكونغو بسبب إيبولا
نواصل التطوير.. الصحة: 31 مليون مواطن ترددوا على العيادات الصحية الخارجية العام الماضي
عصام السقا: عشقي للخيل بدأ منذ الطفولة.. وأشعر بسعادة كبيرة
بروفايل متكامل للممولين.. ننشر مخططات الضرائب لتطوير المنظومة بالذكاء الإصطناعي
فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟
بحضور الأهل والأصدقاء .. الصور الأولى لزفاف نجل إدوارد
إعلام إيراني : 3 ملفات خلافية تعرقل التفاهم مع واشنطن وسط تحركات لتمديد وقف النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة وإيران تقتربان من تمديد وقف إطلاق النار لـ60 يوما وإقرار إطار عمل نووي

المنشآت النووية الإيرانية
أ ش أ

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الوسطاء يعتقدون أنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوما إضافية، مع وضع إطار عمل للمحادثات النووية.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق المرتقب يشمل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا، والالتزام بمناقشة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وتخفيف العقوبات، إلى جانب إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج على مراحل.

ونقلت الصحيفة، في تقريرها الصادر اليوم السبت، عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، أن التوصل إلى هذا الاتفاق يأتي في وقت أكد فيه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على "مذكرة تفاهم" لإنهاء الحرب كمرحلة أولى، قبل الانتقال إلى محادثات أوسع نطاقا، فيما صرّح دبلوماسي مطلع للصحيفة بأن "الاتفاق يسير في الاتجاه الصحيح، والأمر متروك الآن للأمريكيين للمراجعة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضين من باكستان وقطر عقدوا محادثات مكثفة مع نظرائهم الإيرانيين، مع البقاء على اتصال منتظم مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. ورغم هذا التقدم، لفتت "فاينانشال تايمز" إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية لا تزال تكمن في مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بتسليم اليورانيوم المخصب والتخلي نهائيا عن أي قدرات لإنتاج أسلحة نووية، فضلا عن تفكيك منشآت نطنز وفوردو وأصفهان النووية.

فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير المانجو؟

الأبيض يسيطر على إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور .. أناقة ناعمة تخطف الأنظار

احذر.. التدخين في هذا العمر قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة

