كريم فهمي عن شماتة فنان في شقيقه أحمد فهمي: مش عاوز أعرفه تاني

علق النجم كريم فهمي على واقعة شماتة أحد الفنانين في شقيقه أحمد فهمي، بعد الأزمة التي تعرض لها الأخير خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات كفيلة بإنهاء أي علاقة تجمعه بهذا الشخص.

وخلال ظهوره في برنامج «Mirror» مع الإعلامي خالد فرج، أعرب كريم فهمي عن استيائه الشديد من فكرة الشماتة في الأزمات، خاصة إذا تعلقت بأحد أفراد أسرته، مؤكدًا أن عائلته تمثل بالنسبة له “خطًا أحمر” لا يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.

وقال: “يعني إيه حد يشمت في أخويا؟ لو شخص عمل كده فأنا مش عاوز أعرفه تاني”، موضحًا أن الخلافات واردة بين الناس، ويمكن احتواؤها أو حلها، لكن الشماتة في الأزمات تكشف جانبًا لا يمكن تقبله أو التغاضي عنه.

وأضاف أن تدخله لحل أي خلاف قد يخص شقيقه أمر طبيعي، إلا أن تحوّل الأمر إلى شماتة متعمدة يجعله يعيد النظر في علاقته بهذا الشخص بشكل كامل.

وفي جانب آخر من اللقاء، استعاد كريم فهمي ذكرى وصفها بـ”المرعبة” عاشها في طفولته مع شقيقه أحمد فهمي داخل منزلهما بمنطقة الهرم، مؤكدًا أنهما شاهدا ما ظنا وقتها أنه “عفريت”، وهو ما تسبب له في حالة من الرعب الشديد.

وأوضح أنه أصيب بالذهول وتجمد في مكانه من شدة الخوف، بينما تعامل أحمد فهمي مع الموقف بشكل مختلف، إذ ركض خلف “العفريت” الذي اختفى فجأة، مؤكدًا أن تلك الواقعة ما زالت عالقة في ذهنه حتى الآن، قائلًا: “مستحيل أنسى اليوم ده”.