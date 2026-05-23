لعشرات الآلاف.. أوامر بإجلاء سكان مدينة في كاليفورنيا احتمالات انهيار أو انفجار خزان كيميائي

صدرت أوامر لعشرات الآلاف من سكان جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمغادرة منازلهم، إثر تحذيرات شديدة اللهجة أطلقتها السلطات من أن خزانا كيميائيا في منشأة لعلوم الفضاء يمر بحالة "أزمة نشطة" تهدد بانهياره أو انفجاره، في وضع وُصف بأنه "غير مسبوق".

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن فرق الإطفاء في مدينة "جاردين جروف" (جنوب لوس أنجلوس) تعاملت في البداية مع تسرب أبخرة من خزان سعة 34 ألف جالون يحتوي على مادة "ميثيل ميثاكريلات" المستخدمة في صناعة البلاستيك، قبل أن يتفاقم الوضع ويخرج عن السيطرة نتيجة دخول الخزان في حالة جموح حراري لا يمكن تأمينها.

وأدت هذه الأزمة إلى صدور أوامر إجلاء إجبارية شملت نحو 40 ألف شخص من سكان المنطقة المحيطة، كما أُغلقت أكثر من 12 مدرسة مؤقتا، وسط تحذيرات من المسؤولين الصحيين بأن انفجار الخزان قد يؤدي إلى إطلاق أبخرة عالية التطاير والسمية، تتسبب في مشاكل تنفسية حادة وإصابات خطيرة لمن يستنشقها.

وتواصل فرق الطوارئ جهودها على مدار الساعة لخفض درجة حرارة الخزان المتضرر باستخدام ستائر مائية لمحاولة كسب الوقت ومنع الكارثة، في حين أكدت السلطات المحلية أنه لا يزال من غير الواضح متى سيتسنى للمواطنين العودة إلى منازلهم بأمان.