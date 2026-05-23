محافظ القاهرة: شارع الفن مغلق تماما أمام حركة السيارات

علق إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على فعاليات شارع الفن في وسط المدينة، قائلا:" شارع الفن مغلق تماما أمام حركة السيارات ".

وقال إبراهيم صابر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شارع الفن مؤهل كي يكون ثقافيا بامتياز ".

وأكمل إبراهيم صابر :" نقوم بتطوير كافة المباني المتواجدة في شارع الفن في وسط المدنية والدولة صرفت أموال على تطوير ميدان التحرير وطلعت حرب وهناك جزء تنفذه وزارة الاسكان".

وأضاف :" الغالبية العظمة من تطوير المباني يتم من المجتمع المدني والجهود الذاتية وتم فتح حساب في المحافظة وتم تجميع 127 مليون جنيه لتطوير المباني التاريخية ".

وتابع إبراهيم صابر :" نقدم كل الدعم اللوجيستي المطلوب لشارع الفن كي يستمر في المستقبل ولدينا خطط للاستمرار وتطبيق فكرة شارع الفن في أماكن اخرى بالقاهرة ".

