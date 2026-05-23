سفير مصر في بيروت: دعم القاهرة لجهود الدولة اللبنانية مستمر لبسط سيادتها على كامل أراضيها

أكد السفير علاء موسى سفير مصر في بيروت، دعم القاهرة لجهود الدولة اللبنانية الرامية لبسط سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها وصون الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وكذا للاستجابة للتداعيات الإنسانية للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتخفيف معاناة الشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها السفير المصري مع كل من العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، حيث تم التركيز على التطورات في لبنان والإقليم وتنسيق الجهود الرامية لخفض التصعيد وتثبيت التهدئة.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم أن السفير موسى شدد خلال اللقاءات على ثوابت الموقف المصري الداعم للبنان والرافض لأي مساس بسيادته وأمنه واستقراره، مؤكدا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والتوقف عن انتهاكاتها والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.

وتناولت اللقاءات المستجدات التي يشهدها مسار المحادثات اللبنانية في واشنطن، فضلاً عن مآلات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات المتلاحقة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على لبنان.

واستعرض السفير موسى المساعي التي تقوم بها مصر مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتثبيت التهدئة في لبنان، فضلاً عن احتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

