قبل انتهاء التداولات المسائية.. الجنيه الذهب يتراجع 100 جنيه في الصاغة

هوي سعر الجنيه الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم السبت الموافق 23-5-2026 داخل محلات الصاغة المصرية وعقب زيادة طفيفة له أمس.

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب ما يقارب من 100 جنيه في تعاملات مساء اليوم بالمقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب في الصاغة 54.6 ألف جنيه.

تحركات الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب زيادة طفيفة لم تتخطى 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأحد بمعظم الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ آخر تحديث لسعر الجرام 6825 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7800 جنيهًا للشراء و 7742 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 7150 جنيها للشراء و 7097 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6825 جنيها للشراء و 6775 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5850 جنيها للشراء و 5807 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 54.6 ألف جنيه للشراء و 54.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4510 دولار للشراء و 4508 دولار للبيع.