آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 6815 جنيها في الصاغة

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات صباحية اليوم السبت 23-5-2026، في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر المشغولات الذهبية ثباتا بمختلف الأعيرة وداخل محلات الصاغة المنتشرة على إمتداد الجمهورية.

تحركات الذهب

وبلغ إجمالي ما فقده الذهب على مدار اليوم 25 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6815 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7788 جنيها للشراء و 7731 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 7139 جنيها للشراء و 7087 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6815 جنيها للشراء و 6765 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5841 جنيها للشراء و 5798 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 54.52 ألف جنيه للشراء و 54.12 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4511 دولار للشراء و 4510 دولار للبيع.