إبراهيم عبد الجواد: لا الأهلي يريد توروب ولا المدرب متمسك بالبقاء

علق الإعلامي إبراهيم عبدالجواد على موقف الدنماركي ييس توروب مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين أصبحت معقدة خلال الفترة الحالية.

وقال إبراهيم عبدالجواد، عبر قناة أون سبورت، إن المدرب يتعامل بشكل احترافي وقانوني للغاية، ويحاول ضمان أكبر استفادة مادية ممكنة من ارتباطه بالنادي الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة حول عدم وجود رغبة متبادلة في استمرار التعاون.

وأضاف أن توروب يعلم جيدًا أن إدارة الأهلي لا ترغب في استمراره، كما أن الجماهير واللاعبين بحسب تعبيره لا يرحبون ببقائه، لكنه في المقابل يتعامل مع الأمر باعتباره “بيزنس” ويسعى للحفاظ على كامل حقوقه التعاقدية قبل حسم مصيره النهائي