محمد صلاح يفاجئ الجميع.. شرطان يقلبان قرار الرحيل من ليفربول

تعيش أروقة نادي ليفربول حالة من التوتر والجدل المتصاعد، مع تزايد الحديث حول مستقبل المدير الفني الهولندي آرني سلوت بعد موسم مخيب للآمال، تسبب في غضب واسع بين جماهير النادي ووسائل الإعلام الإنجليزية، وسط مؤشرات قوية على إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة.

إدارة ليفربول تراجع موقفها

وكشف الصحفي الإنجليزي غرايم بيلي أن مجموعة “فينواي الرياضية” المالكة للنادي بدأت بالفعل مناقشات جديدة حول مستقبل سلوت، في ظل تراجع نتائج الفريق وفقدان الثقة داخل النادي.

وبحسب تقارير صحفية متداولة، فإن إدارة ليفربول تدرس بجدية إنهاء مهمة المدرب الهولندي، خاصة بعد الأداء الباهت الذي ظهر به الفريق هذا الموسم، والذي انعكس بشكل واضح على النتائج والمستوى الفني.

وتؤكد المصادر أن الاجتماعات داخل إدارة النادي لم تعد مجرد تقييم عابر، بل تحولت إلى مناقشات حاسمة قد تنتهي بإعلان رحيل سلوت خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت حالة التراجع وعدم الاستقرار الفني.

محمد صلاح يراقب المشهد

وفي خضم هذه التطورات، يظل مستقبل النجم محمد صلاح مرتبطًا بشكل كبير بما سيحدث داخل النادي.



وكانت تقارير عديدة قد أشارت في وقت سابق إلى أن صلاح كان يفكر جديًا في الرحيل عن ليفربول خلال الصيف المقبل، رغم تبقي موسم إضافي في عقده مع “الريدز”.

وترى مصادر مقربة من النادي أن العلاقة بين محمد صلاح وآرني سلوت لم تكن في أفضل حالاتها، خاصة بعد الانتقادات غير المباشرة التي ظهرت من اللاعب المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندما ألمح إلى تراجع أسلوب اللعب وانخفاض مستوى الفريق مقارنة بالمواسم السابقة.

كما أشارت تقارير إلى أن عددًا من لاعبي الفريق يتفقون مع وجهة نظر صلاح، ويعتقدون أن الفريق فقد الكثير من شخصيته الفنية هذا الموسم.

الجماهير تنحاز للنجم المصري

وفي مؤشر واضح على موقف جماهير ليفربول، كشفت شبكة “سكاي سبورت” عن استطلاع رأي أظهر انحياز 94% من المشجعين إلى جانب محمد صلاح، مقابل نسبة محدودة دعمت استمرار سلوت.

من جانبها، أوضحت صحيفة “ذا أتلتيك” أن بقاء صلاح داخل ليفربول قد يصبح واردًا بقوة، حال اتخاذ الإدارة قرارًا بإقالة سلوت، إلى جانب إجراء تغييرات داخل مجلس الإدارة الداعم للمدرب.

ويُعد محمد صلاح أحد أبرز أساطير ليفربول في العصر الحديث، بعدما قدم مسيرة استثنائية امتدت لتسعة أعوام داخل النادي، نجح خلالها في التتويج بلقبين للدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا وعدد كبير من الجوائز الفردية والإنجازات التاريخية.