البابا تواضروس والمجمع المقدس يقدمان التهنئة بعيد الأضحى المبارك

انعقد اليوم اجتماع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة عدد من الآباء المطارنة والأساقفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الرعوية والكنسية والتنظيمية الخاصة بحياة الكنيسة وخدمتها داخل مصر وخارجها.

التهنئة بعيد الأضحى المبارك

وفي ختام الاجتماع، تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس بالتهنئة إلى المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربين عن تمنياتهم بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والسلام والاستقرار.

كما أكد أعضاء المجمع أهمية نشر روح المحبة والتماسك بين أبناء الوطن، مشددين على ضرورة مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار داخل المجتمع.

ورفع المجمع صلواته من أجل إحلال السلام في العالم وإنهاء الحروب والصراعات، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والسلام.