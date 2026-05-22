البابا تواضروس يفتتح مركز المخطوطات بحضور أعضاء المجمع المقدس

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، المركز البابوي للمخطوطات بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك على هامش الجلسة العامة للمجمع المقدس التي عقدت اليوم بمركز لوجوس.



شهد الافتتاح أعضاء المجمع المقدس حيث استمعوا لشرحٍ عن محتويات وإمكانيات المركز، من الراهب القس ويصا الأنبا بيشوي، المشرف على المركز، الذي تم تصميمه وفقًا لمعايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) حيث يحوي ثلاثة أقسام، هي:

١- قسم حفظ المخطوطات

٢- قسم ترميم المخطوطات.

٣- قسم رقمنة المخطوطات.

ويحوي المركز ٢٣٠٠ مخطوطة إلى جانب ٦٠٠٠ مخطوطة رقمية.