الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زجاج السيارة في خطر.. 4 طرق سهلة ورخيصة لحمايته من أشعة الشمس

عزة عاطف

تتسبب أشعة الشمس الحارقة خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة القياسية في تحويل مقصورة المركبات المتوقفة إلى ما يشبه الأفران المغلقة، وهو ما يلحق أضرارًا بالغةً بالأسطح الداخلية والزجاج الأمامي. 

ويأتي تقديم النصائح والحلول الوقائية كخطوة ضرورية لحماية لوحة القيادة من التفسخ والتشقق، ومنع تكون الضباب الكثيف على النوافذ، بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على برودة وتوازن الهواء داخل المقصورة لتوفر تجربة قيادة مريحة وآمنة لكافة أفراد العائلة عند الانطلاق بالمركبة.

الضغوط الحرارية تحول التصدعات الصغيرة إلى كسور زجاجية عميقة

يشكل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة عبئًا ميكانيكيًا وضغطًا هائلًا على الهيكل الزجاجي للسيارات، مما يؤدي إلى تحول العيوب والكسور الطفيفة المستترة إلى شروخ وتصدعات كبرى قد تنتهي بتهشم اللوح الزجاجي بالكامل. 

ولتفادي هذه المخاطر الجسيمة، ينصح الخبراء بضرورة موازنة الفارق الحراري بين البيئة الخارجية الساخنة وداخل المقصورة عبر تشغيل أنظمة إذابة الضباب ومكيف الهواء بشكل تدريجي ناعم، مع الإسراع بمعالجة أي شروخ صغيرة فورًا قبل أن تتسبب الأجواء المناخية القاسية في تفاقمها.

تبديل الشفرات المطاطية وتركيب رقائق العزل الحراري المتقدمة لحماية النوافذ

تعد مساحات الزجاج الأمامي عنصرًا أساسيًا لضمان وضوح الرؤية والسلامة؛ ونظرًا لتآكل شفراتها المطاطية تدريجيًا بفعل الاستخدام والحرارة، يوصى بتبديلها بصفة دورية استباقية دون الانتظار حتى تبدأ في ترك تلطيخات تعيق القيادة. 

وبالتوازي مع ذلك، يمثل الاستثمار في تركيب رقائق الأفلام الحرارية المتقدمة والمصممة خصيصًا لمقاومة الانبعاثات الحرارية العالية حلًا تقنيًا ممتازًا؛ حيث تمنع طبقاتها المعدنية غير المرئية وصول ما يصل إلى 60 بالمئة من الأشعة تحت الحمراء إلى داخل السيارة، مما يقلل الإجهاد الحراري على الزجاج ويوفر استهلاك وقود المكيف.

الحلول الاحترافية لإصلاح الشروخ الصغيرة وقواعد الاصطفاف الذكي في أوقات الذروة

تتطلب التصدعات الدقيقة تدخلاً فوريًا من قِبل الفنيين المتخصصين لإنقاذ الزجاج عبر حقن راتنجات شفافة متطورة تتغلغل عميقًا لتأمين الحواف ومنع تمدد الشروخ في غضون دقائق معدودة، مما يغني الملاك عن تكبد مصاريف باهظة لاستبدال اللوح بالكامل. 

كما تقتضي قواعد الاصطفاف الذكي تجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، ومعاودة تهوية المقصورة بفتح الأبواب لعدة دقائق قبل الركوب، وتشغيل مكيف الهواء على درجة منخفضة أولًا لتجنب الصدمات الحرارية المفاجئة للزجاج.

 

استدامة أجزاء المقصورة وضمان سلامة المكونات الهيكلية

يسهم اتباع هذه الخطوات الوقائية البسيطة في إطالة العمر الافتراضي لكافة المكونات الداخلية والخارجية للمركبات، ويحمي الاستثمارات الممالية لأصحاب السيارات من التآكل بفعل العوامل الجوية المتطرفة. ويتوقع خبراء قطاع المحركات أن تشهد مراكز الخدمة والصيانة في أسواق الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية إقبالًا متزايدًا من قِبل المستهلكين الراغبين في فحص زجاج مركباتهم وتركيب عوازل متطورة، وسط توجهات تقنية لإنتاج أجيال جديدة من الزجاج الذكي المقاوم للحرارة العالية. 

