وكيل ساديو ماني يحسم الجدل: لا نية للرحيل عن النصر بعد التتويج بدوري روشن

كشف عثمان كوفيا، وكيل أعمال النجم السنغالي ساديو ماني، عن موقف موكله من الرحيل عن صفوف نادي النصر السعودي، مؤكدًا أن اللاعب لا يفكر في مغادرة الفريق خلال الفترة الحالية، بعد التتويج بلقب دوري روشن للمحترفين.

النصر يتوج بلقب الدوري

وكان النصر قد حسم لقب دوري روشن في الجولة الأخيرة، عقب فوزه على ضمك بنتيجة (4-1)، لينهي الموسم متفوقًا على الهلال بفارق نقطتين في سباق استمر حتى اللحظات الأخيرة.

دور مميز في ليلة الحسم

وشهدت المباراة الختامية تألق ساديو ماني، بعدما سجل الهدف الأول للفريق، وسط حضور عائلي كبير في المدرجات لمتابعة لحظة التتويج التاريخية.

استقرار داخل النصر

وأكد وكيل اللاعب في تصريحات لـ"العربية نت" أن ماني يعيش حالة من الاستقرار الكبير داخل السعودية على المستويين الشخصي والكروي، بعد موسم وصفه بالناجح.

وأضاف أن اللاعب كان واثقًا من قدرة النصر على حسم اللقب رغم صعوبة المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

دور العائلة والاستقرار النفسي

وأشار كوفيا إلى أن اللاعب يحرص دائمًا على وجود أسرته بجانبه، لافتًا إلى أن ليلة التتويج شهدت حضور عدد كبير من أقاربه وأفراد عائلته، في أجواء احتفالية خاصة.

علاقة خاصة مع كريستيانو رونالدو

واختتم وكيل ماني تصريحاته بالتأكيد على أن رغبة اللاعب في اللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كانت أحد أهم أسباب انتقاله إلى النصر، معتبرًا إياه من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.