كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد ساديو ماني

احتفى لاعبو وأعضاء الجهاز الفني لنادي النصر السعودي لكرة القدم، أمس الجمعة، بزميلهم المهاجم السنغالي ساديو ماني، الذي بلغ سن 34 عاما في عيد ميلاده.

ونشر فريق النصر "العالمي"، عبر حسابه على منصة (X) مقطع فيديو من احتفال أفراد الفريق بمناسبة عيد ميلاد ساديو ماني.

وظهر في مقطع الفيديو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملاؤه والمدرب البرتغالي جورجي جيسوس وهم يصفقون ويغنون، وتم إحضار كعكة (قالب كيك)، تحمل صورة من تتويج ساديو ماني بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مع منتخب بلاده "أسود التيرانجا".

وقال ماني على هامش الاحتفال: "شكرا على تهانيكم، أريد أن أشكركم مرة أخرى، أمامنا مرحلة حاسمة، أعلم أننا نعمل بشكل جيد لها، وأننا جميعا نركز على هدفنا، لذا لنواصل العمل بشكل أقوى وأكبر، حتى نحقق الهدف، بالطبع أعلم أننا كلنا مؤمنون بذلك، وسوف نحققه".

ويتصدر نادي النصر سلم ترتيب دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين هذا الموسم (2025-2026) برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، عشية مباراته ضد مضيفه الأخدود.

يذكر أن أزمة لقب بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، لم تحسم بعد بانتظار قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس".

وتوج منتخب السنغال بلقب بطل النسخة الـ35 لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره المغربي (1-0) بعد تمديد النهائي الذي جمعهما يوم 18 يناير 2026، في العاصمة الرباط.

ولكن النهائي شهد واقعة مثيرة للجدل بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة عقب العودة لتقنية الفيديو، وهو ما دفع لاعبي السنغال والجهاز الفني للاحتجاج ومغادرة أرض الملعب لفترة قبل العودة واستكمال اللقاء.

وبعد أسابيع من الجدل، قررت لجنة الاستئناف في الكاف اعتبار منتخب السنغال منسحبا من المباراة، وتطبيق اللوائح التي تنص على خسارة الفريق المنسحب (0-3) ومنح اللقب للمغرب.

وبدوره قرر الاتحاد السنغالي التصعيد القانوني أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس)وقدم رسميا استئنافا ضد القرار الذي جرده من لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، ومنح الكأس للمغرب.

وبالتالي تنتظر الأوساط الكروية الإفريقية والعربية الآن صدور الحكم النهائي من المحكمة الدولية، إما تثبيت قرار "الكاف" ومنح المغرب اللقب بشكل نهائي، أو إلغاء القرار وإعادة تتويج السنغال بالبطولة.