الدولار والدينار.. أسعار العملات اليوم الإثنين 1 يونيو

يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار العملات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.

سعر الدولار اليوم الأثنين فى البنوك

البنك الأهلي المصري: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع

بنك مصر: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 52.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي : 52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع

بنك البركة: 52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأثنين

البنك التجاري الدولي: شراء 13.89 جنيه – بيع 13.93 جنيه

بنك مصر: شراء 13.88 جنيه – بيع 13.95 جنيه

بنك نكست: شراء 13.91 جنيه – بيع 13.95 جنيه

بنك أبوظبي الإسلامي: شراء 13.93 جنيه – بيع 13.96 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 13.88 جنيه – بيع 13.95 جنيه

بيت التمويل الكويتي: شراء 13.91 جنيه – بيع 13.94 جنيه

بنك قناة السويس: شراء 13.86 جنيه – بيع 13.96 جنيه

بنك إتش إس بي سي: شراء 13.91 جنيه – بيع 13.94 جنيه

البنك الأهلي الكويتي: شراء 13.92 جنيه – بيع 13.95 جنيه

بنك التعمير والإسكان: شراء 13.90 جنيه – بيع 13.96 جنيه

المصرف العربي: شراء 13.91 جنيه – بيع 13.95 جنيه

بنك البركة: شراء 13.87 جنيه – بيع 13.94 جنيه

البنك المصري الخليجي: شراء 13.90 جنيه – بيع 13.96 جنيه

بنك فيصل الإسلامي: شراء 13.85 جنيه – بيع 13.92 جنيه

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي يسجل: 170.23 جنيه للشراء، 170.74 جنيه

سعر اليورو اليو

اليورو يسجل: 60.79 جنيه للشراء، 60.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

الجنيه الإسترليني يسجل: 70.42 جنيه للشراء، 70.63 جنيه للبيع.