التضامن تنظم البرنامج التدريبي للمديرين لمشروع عيادات تنمية الأسرة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان البرنامج التدريبي المكثف للمديريين الماليين والإداريين لعيادات تنمية الأسرة بالمحافظات

شهد البرنامج الذى نظم في اطار بروتوكول التعاون بين الجانبين مشاركة المديرين الماليين والإداريين من العاملين في 91 عيادة من عيادات تنمية الأسرة على مستوى الجمهورية والمنسقين المحليين للمشروع على مستوى 17 مديرية تضامن اجتماعى .

استهدف البرنامج التدريبي، على مدى أربعة أيام عمل عدد من المحاور المتضمنة صقل مهارات المشاركين وتوحيد الرؤى الإدارية والمالية، وورش تدريبية متخصصة تناولت الجانب الفني والطبي من رسائل تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومكافحة العدوى، ومراجعة سجلات تسجيل المنتفعات لتنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية ، الجانب التكنولوجي والإداري من مهارات التدريب الرقمي وتكنولوجيا البيانات، ومهارات كتابة التقارير، والتعرف على المهام والاختصاصات الدقيقة للمدير المالي والإداري.

وعلى نطاق الجانب المالي والمحاسبي تم تنفيذ ورش عمل مكثفة حول التسويات المالية، الضرائب الحكومية وكيفية حسابها عمليًا، القيود اليومية للمشروع وتأثيرها على ميزانية الجمعية، وصولاً إلى الميزانية النهائية والتطبيق الشامل.

ويعد هذا التدريب بداية لسلسلة من التدريبات المتخصصة تشمل الهيكل الوظيفى للعيادات التى من المقرر ان تشهد فعاليتها الفترة القادمة فضلا انه يعكس تكامل للجهود بين الإدارة المالية والفنية، وضمان حوكمة الأداء داخل العيادات لتقديم خدمة متميزة للمستفيدين .