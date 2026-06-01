أوامر بإخلاء المدارس في الضاحية الجنوبية لبيروت تحسبا لهجمات إسرائيلية.. تفاصيل

أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، بأن حزب الله أعلن استهداف قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان، مستخدماً عدداً من الصواريخ والقذائف المدفعية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة بالمنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني وقرب قلعة الشقيف.

وأوضح سنجاب خلال رسالة على الهواء، أن الجيش الإسرائيلي رد بسلسلة من الغارات المكثفة استهدفت عدة مناطق في الجنوب اللبناني، من بينها بلدات عرب صاليم والدبين ومناطق في قضاء صور ومرجعيون، بالتزامن مع عمليات تفجير وغارات جوية هدفت إلى تأمين تقدم القوات البرية، وسط مؤشرات على احتمال توسيع نطاق العملية العسكرية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن حالة من الترقب تسود الضاحية الجنوبية لبيروت بعد اتخاذ عدد من البلديات إجراءات احترازية، شملت تعليق الدراسة الحضورية والتحول إلى التعليم عن بُعد، وذلك خشية تعرض المنطقة لغارات مفاجئة في ظل استمرار التصعيد العسكري وتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات.