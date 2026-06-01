وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للتنمية في ليبيريا وتعزيز الاستثمارات المصرية في أفريقيا

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بإبراهيم البكري نيي، نائب وزير الخارجية والتكامل الاقتصادي الدولي بجمهورية ليبيريا، يوم الإثنين الأول من يونيو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية–الليبيرية في مختلف المجالات.

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع ليبيريا، وتشجيع انخراط الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة وبناء القدرات، مشيراً إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم الفني والتدريبي من خلال المؤسسات المصرية المعنية. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.