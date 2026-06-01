الكنيست يوافق على مشروع قانون لحل نفسه

وافقت لجنة الكنيست صباح اليوم الاثنين على مشروع قانون حل الكنيست الخامس والعشرين في قراءته الأولى.



وسيُطرح للتصويت النهائي في جلسة الكنيست العامة خلال الساعات القادمة.

وتُمثّل هذه الخطوة بداية النهاية الرسمية للحكومة الحالية، بعد أسبوعين فقط من إقرار قانون الحلّ في قراءة تمهيدية بأغلبية ساحقة بلغت 110 أعضاء في الكنيست.بمجرد الموافقة على القانون في اللجنة للقراءة الأولى، يتحول التوتر السياسي الرئيسي إلى تحديد الموعد الدقيق للانتخابات.

و تعتبر الموافقة التي تم الحصول عليها في اللجنة وتقديم القانون إلى الجلسة العامة اليوم دليلا قاطعا على أن الحكومة والنظام الحزبي في حالة تأهب قصوى لحملة انتخابية جديدة.

وأعلن حزب شاس، بقيادة "أرييه درعي"، أن موعد الانتخابات المفضل لديه هو أوائل سبتمبر لقربه من الأعياد اليهودية الكبرى.

و من جانبه، يحاول رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تأجيل الانتخابات قدر الإمكان، والتوصل إلى موعدها المحدد في نهاية أكتوبر، وهو أقرب ما يكون إلى الموعد الأصلي.





