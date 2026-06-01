الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مبنى مخالف بالخصوص

إبراهيم الهواري

قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم حملة مكبرة بمدينة الخصوص لإزالة مبنى مخالف في المهد مقام دون ترخيص على مساحة 300 متر بشارع الرشاح العمومي بمحور الخصوص، وذلك عقب نجاح الأجهزة التنفيذية في كشف محاولة لإخفاء أعمال البناء المخالف من خلال إقامة جمالون حديدي على واجهة العقار للتمويه على المخالفة، حيث تمكنت المتابعة الميدانية الدقيقة من رصد الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وصولاً إلى تنفيذ الإزالة الكاملة للمبنى بحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.


وخلال متابعته لأعمال الحملة، شدد محافظ القليوبية على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال البناء المخالف، وعدم السماح بأي محاولات للتحايل على القانون أو استغلال الإجازات والعطلات في تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكداً أن أجهزة المحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل معها في مهدها.


وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمدينة الخصوص نجحت في اكتشاف المخالفة رغم محاولة إخفائها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار قرار الإزالة، وتم تنفيذ الإزالة الكلية للمبنى باستخدام معدات المحافظة ووحدة التدخل السريع، مع رفع نواتج الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.


وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية المكثفة بكافة المدن والأحياء، للتصدي لأي تعديات أو مخالفات بناء فور وقوعها، مشيراً إلى أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل أحد الركائز الأساسية للحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.


وفي ختام الجولة، وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء والأجهزة المعنية بمواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفة ومنع تفاقمها، حفاظاً على المصلحة العامة وحقوق الدولة.

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

