حدائق القناطر تواصل إستقبال الزائرين فى ثاني أيام العيد

واصلت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية استقبال زوارها فى ثانى ايام عيد الأضحى من مختلف المحافظات المجاورة الذين توافدوا عليها للاستمتاع بجمال الحدائق الخلابة ومياهها الصافية وأشجارها المعمرة النادرة.

وتابع اللواء عبد العظيم سعيد رئيس مدينة القناطر الخيرية من خلال غرفة عمليات مجلس المدينة الموقف اول باول خلال الاحتفال بالعيد وإقبال المواطنين على حدائق ومتنزهات القناطر لافتا انه لم تسجل أى حالات غرق فى النيل فى ظل التنبيهات والتحذيرات التى أطلقها مجلس المدينة بعدم نزول نهر النيل للاستحمام من قبل الشباب ورواد المدينة حرصا على سلامتهم.



وقال رئيس مدينة القناطر الخيرية انه تم الانتهاء من تطوير عدد من الحدائق خلال الفترة الماضية وكذا الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات للبرجولات والمقاعد الخشبية والمشايات الجانبية وأعمدة الإنارة وعمل بُحيرات شلالات ونافورة راقصة، بالإضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك والبردورات والحمامات والدهانات، بالإضافة إلى تزويدها بألعاب للأطفال وكافتيريات وإنشاء جراجات بجوار الحدائق لاستيعاب سيارات الزائرين.



كما انتشرت فرق النظافة بشكل مكثف للحفاظ على المظهر الحضارى، فيما تم تعزيز التواجد الأمنى لتأمين المحتفلين والتعامل مع أى طوارئ، بما يضمن قضاء المواطنين أوقاتًا آمنة وممتعة.