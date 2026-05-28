الميريلاند تجذب زوار عيد الأضحى .. أنشطة ترفيهية وألعاب ومساحات خضراء

رحمة سمير

أكدت ريهام فيكتور، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، خلال تغطيتها في ثاني أيام عيد الأضحى من حديقة الميريلاند، أن الحديقة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع توقعات بزيادة أعداد الزائرين خلال ثاني أيام العيد، خاصة في فترات الذروة.

الميريلاند وجهة عائلية مفضلة في الأعياد
وأوضحت المراسلة أن حديقة الميريلاند أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية للأسر المصرية خلال الأعياد، لما توفره من مساحات خضراء واسعة وأنشطة متنوعة تناسب مختلف الأعمار.

أنشطة ترفيهية تناسب جميع الفئات
وأشارت إلى أن الحديقة، التي تمتد على مساحة تصل إلى 50 فداناً، تضم العديد من الأنشطة الترفيهية مثل الرسم والتلوين على الفخار والأشغال اليدوية، إلى جانب مناطق ألعاب متنوعة تناسب الأطفال والشباب والعائلات.

ملاعب رياضية وتجربة ترفيه متكاملة
وأضافت أن الحديقة توفر أيضاً ملاعب رياضية متعددة تشمل البادل وكرة القدم وتنس الطاولة، ما يجعلها وجهة متكاملة للترفيه خلال أيام العيد.

خروجة اقتصادية تناسب جميع الأسر
وأكدت مراسلة «إكسترا نيوز» أن الحديقة تمثل خروجة اقتصادية مميزة للأسر المصرية، خاصة مع أسعار التذاكر المناسبة، بالإضافة إلى وجود مطاعم وكافيتريات تقدم خدماتها بأسعار متنوعة تناسب مختلف الفئات.

أجواء متنوعة داخل الحديقة
ولفتت إلى أن بعض الأسر تفضل الجلوس على المقاعد الخشبية والبرجولات، بينما يختار آخرون افتراش المساحات الخضراء وقضاء أوقات ممتعة وسط أجواء العيد، مع السماح بإحضار بعض المأكولات المنزلية.

زوار من مختلف المحافظات
وأوضحت أن الإقبال على حديقة الميريلاند لا يقتصر على سكان منطقة مصر الجديدة فقط، بل يمتد ليشمل زواراً من مختلف المحافظات، الذين حرصوا على قضاء عطلة العيد وسط الأجواء الترفيهية.

منطقة الحيوانات والطيور تجذب الأطفال
كما أشارت إلى أن الحديقة تضم منطقة مخصصة للحيوانات والطيور النادرة، ما يمنح الأطفال فرصة للتفاعل معها والتقاط الصور التذكارية في أجواء آمنة.

استمرار الفعاليات طوال أيام العيد
واختتمت المراسلة بالإشارة إلى استمرار الأجواء الاحتفالية داخل الحديقة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع تزايد الإقبال من المواطنين للاستمتاع بالأنشطة المختلفة والمساحات المفتوحة.

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

