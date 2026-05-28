مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين بهجوم بطائرات مسيرة قرب الحدود مع لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل مجندة إسرائيلية من لواء “جفعاتي”، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة، جراء انفجار طائرتين مسيرتين مفخختين في منطقة عسكرية قرب مستوطنة شوميرا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة المحاذية للحدود اللبنانية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحادث وقع خلال ما وصفه بـ“أنشطة عملياتية” في شمال البلاد، وأسفر عن مقتل جندية وإصابة اثنين آخرين.

وفي السياق ذاته، علق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الحادثة، محملا حزب الله المسؤولية، ومتوعدًا إياه بـ“دفع أثمان باهظة” على حد تعبيره، دون الكشف عن تفاصيل أي رد عسكري محتمل. كما قدّم تعازيه لعائلة المجندة القتيلة روتيم يناي، مشيدًا بدورها في خدمة القوات الإسرائيلية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القتيلة هي الرقيب روتم ياناي، البالغة من العمر 20 عامًا، وتعمل في كتيبة “روتم” التابعة للواء جفعاتي، وقد قتلت إثر انفجار طائرة مسيرة في موقع عسكري قرب الحدود اللبنانية، بينما أُصيب جندي احتياط بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة في الحادث نفسه.

وتشهد الحدود اللبنانية–الإسرائيلية منذ فترة تصاعدًا في التوترات، مع استمرار تبادل الاستهدافات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية داخل جنوب لبنان، في حين يواصل الحزب استهداف مواقع إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيرة.