العيد أحلى.. برامج ترفيهية لرواد مراكز الشباب في كفر الشيخ | صور

تستقبل مراكز شباب كفر الشيخ، روادها من كل الأعمار في ثاني أيام مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، المبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لتقديم البرامج والفعاليات الترفيهية، بناءً على توجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة استقبلت آلاف المواطنين في أول أيام العيد بين مؤدٍ لصلاة عيد الأضحى بساحات مراكز الشباب ومستفيدي “مبادرة العيد أحلى”.

وأضاف: ومن المتوقع زيادة كثافة المترددين على الأندية ومراكز الشباب على مدار اليوم وباقي أيام العيد مع تقديم المزيد من البرامج الترفيهية والأنشطة الرياضية المتنوعة.

تقام المبادرة تحت إشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، طاهر الخولي، معاون مدير المديرية للشباب ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات.