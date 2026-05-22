قلعة آنفيلد تبدأ مشروع العودة للقمة.. وتحركات مرعبة لإعادة البناء

في خطوة تعكس حجم القلق داخل أسوار ليفربول، منحت الإدارة الضوء الأخضر للتحرك بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، واضعة اسم الجناح الفرنسي برادلي باركولا على رأس قائمة التدعيمات، في مسعى واضح لتعويض رحيل النجم محمد صلاح وإعادة التوازن الهجومي للفريق.

تقارير صحفية كشفت أن الملاك الأمريكيين مستعدون لدفع المبلغ المطلوب لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن لاعبه الشاب، في وقت أصبح فيه باركولا نفسه أكثر انفتاحا على فكرة الانتقال إلى “آنفيلد”، بعدما تعثرت الصفقة في الصيف الماضي.

جاء التحرك الإداري بعد موسم كارثي على صعيد النتائج، كان آخر فصوله الخسارة الثقيلة أمام أستون فيلا بنتيجة (4-2)، ليرتفع عدد هزائم “الريدز” إلى 12 خلال 37 جولة.

