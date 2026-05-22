واشنطن: لن تتم الموافقة على طلبات البطاقة الخضراء إلا للأجانب المقيمين في بلدهم الأصلي

أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها ستوافق الآن فقط على طلبات تغيير الوضع القانوني والحصول على البطاقة الخضراء للأجانب المقيمين في البلاد "في ظروف استثنائية للغاية".

وبموجب التوجيهات الجديدة، سيُطلب من الطلاب والسياح والعمال المؤقتين الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة العودة إلى بلدانهم الأصلية وتقديم الطلب عبر قنصلية أمريكية.

وقال المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، زاك كاهلر، إن هذه الخطوة تهدف إلى "إعادة نظام الهجرة إلى الغاية الأصلية للمشرّع" ومنع استغلال الثغرات القانونية.