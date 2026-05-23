قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معتمد جمال: بكيت بعد خسارة الكونفدرالية وانتقادات عبدالله السعيد ظالمة
أشرف عبد الباقي يكشف موعد العودة للمسرح.. ويرد على انتقادات المهرجانات
الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر.. التوقيت الرسمي وتكبيرات العيد مكتوبة
تتجاوز 1100 حصان.. مرسيدس تقدم AMG GT Coupe الكهربائية بالكامل
السودان .. مسيّرات الدعم السريع تهاجم أقصى غربي الخرطوم
معتمد جمال: حققت حلمي مع الزمالك رغم كل الأزمات والإصابات
السعودية وقطر يبحثان تطورات وساطة باكستان مابين طهران وواشنطن
أمير هشام: مصطفى محمد رفض نصائح المقربين بنشر بيان ضد جهاز المنتخب
شوبير يدافع عن اختيارات حسام حسن مع منتخب مصر .. ماذا قال؟
لانس يفوز على نيس 3-1 ويتوج بطلا لـ كأس فرنسا
إيران : نقدر جهد دول المنطقة والاتفاق يحتاج إلى إرادة أمريكية صادقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران : نقدر جهد دول المنطقة والاتفاق يحتاج إلى إرادة أمريكية صادقة

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
محمود نوفل


أكد ‏مصدر إيراني أن طهران منفتحة على إنهاء الحرب ؛ ولكن على أمريكا إظهار ذلك أيضا ، مضيفا “نقدر الجهد الدبلوماسي لدول المنطقة و لكن الاتفاق يحتاج الي إرادة أمريكية صادقة”.

‏وأشار المصدر الذي رفض ذكر إسمه إلى أن الجانب الإيراني يطالب بضمانات واضحة بشأن الأموال المجمدة و عقوبات النفط و هذه أمور أساسية

فيما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية  عن مصدر عسكري القول بأن القوات المسلحة الإيرانية ترصد الأوضاع بدقة تامة وأعدت سيناريوهات جديدة للولايات المتحدة وحلفائها في حال ارتكابهم أي حماقة تحت أي ذريعة كانت.

وقال مصدر عسكري للوكالة الإيرانية : إذا ارتكب العدو أي حماقة فإنه سيشهد "النسخة الثالثة من المواجهة الإيرانية"

وأضاف : النسخة ستتجلى سواء على مستوى التجهيزات الجديدة أو الأهداف المستحدثة أو التكتيكات والاستراتيجيات القتالية.

وتابع : الولايات المتحدة تدرك أن طريق تحقيق أي تفوق أو كسب امتيازات عبر الخيار العسكري هو مغلق أمامها.

وإختتم المصدر تصريحاته قائلا: في حال تمادي الولايات المتحدة في أطماعها واختلاق الذرائع والإقدام على عمل عسكري محتمل فإنها ستتلقى عقابها الكبير الثالث.

أمريكا إيران أموال إيران المجمدة عقوبات النفط القوات المسلحة الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

الرئيس السيسي

قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات رئاسية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يخوض تدريبه الثاني بمركز المنتخبات الوطنية استعداداً لكأس العالم

توروب

إبراهيم عبدالجواد : ييس توروب «متقري صح» ويسعى لتحقيق أكبر استفادة مالية قبل الرحيل عن الأهلي

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يعلق على ظاهرة الأطفال في المدرجات

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 مايو 2026..لا تدخل في نقاشات حادة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026.. ابتعد عن التفكير المستمر

برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026…إبتعد عن التفكير المستمر
برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026…إبتعد عن التفكير المستمر
برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026…إبتعد عن التفكير المستمر

فيديو

مشاجرات ساعة رويال بوب

اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد