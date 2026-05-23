السودان .. مسيّرات الدعم السريع تهاجم أقصى غربي الخرطوم

أفادت وسائل إعلام سودانية بنجاح الدفاعات الجوية للجيش في التصدى لهجوم بطائرات مسيّرة نفذته قوات الدعم السريع في أقصى غربي الخرطوم.

وفي وقت لاحق؛ أفاد الجيش السوداني في بيان له بأن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير منطقة الكيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي بعد معارك بطولية ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية وقوات المتمرد جوزيف توكا.

وقد كبّدت القوات المسلحة السودانية المليشيا المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما فر من تبقى منهم هاربين أمام ضربات قواتكم المسلحة، بحسب البيان .



وأكّدت قيادة الفرقة الرابعة مشاة أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تطهير كامل مناطق المسؤولية ودحر التمرد وتأمين الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار.