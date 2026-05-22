أزمة تسريبات "Galaxy Z Fold 8" .. خسارة سامسونج معركة الهواتف القابلة للطي أمام أبل

احمد الشريف

واجهت خطط شركة سامسونج الكورية الجنوبية موجة عنيفة من التشكيك والانتقادات التقنية بعد تسريب الملامح الأولية لهاتفها القابل للطي القادم "Galaxy Z Fold 8".

أفاد تقرير تحليلي ناري نشره موقع "Wccftech" الفني، بأن المواصفات والتغييرات الطفيفة المسربة للهاتف المنتظر لعام 2026 تعد دليلاً قاطعاً على خسارة سامسونج المبكرة للمعركة الاستراتيجية في هذا القطاع لصالح غريمتها التقليدية شركة أبل الأمريكية.

تكرار لغة التصميم وغياب الابتكار العتادي الحقيقي

تستهدف الانتقادات الفنية الموجهة للعملاق الآسيوي حالة الركود الابتكاري التي باتت تسيطر على أجهزتها الرائدة مؤخراً.

 وتوضح البيانات الهندسية المسربة أن هاتف "جالاكسي زد فولد 8" لن يقدم سوى تحديثات طفيفة للغاية على مستوى سماكة الهيكل وأبعاد الشاشة الخارجية، دون معالجة حقيقية لأزمة تجعد الشاشة المنتصفية (Crease) المستمرة منذ أجيال، مما يعكس تراجع شغف قطاع التطوير بالشركة واكتفائه بملاحقة التعديلات البصرية البسيطة.

أبل تتحرك في الخفاء وتستعد لاكتساح الأسواق

تستغل شركة أبل هذا التباطؤ الهندسي من قِبل سامسونج لتكثيف استعداداتها الرامية لإطلاق أول هاتف "آيفون قابل للطي" بمواصفات ثورية.

 وبحسب الخبراء، فإن استراتيجية الصبر والترقب التي تتبعها أبل سمحت لها بابتكار تقنيات متطورة لحماية خلايا الشاشة الممتدة والتخلص التام من عيوب المفاصل الحركية، وهو ما يضع جهاز سامسونج القادم في مأزق تسويقي حرج بمجرد ظهور بديل "iOS" في الأسواق المصرية والعالمية لعام 2026.

ضغوط صينية شرسة تحاصر مبيعات هواتف جالاكسي

تواجه خطوط إنتاج سامسونج ضغوطاً تجارية غير مسبوقة لا تقتصر على أبل فحسب، بل تمتد لتشمل الزحف الجارف للشركات الصينية مثل هواوي وشاومي في الأسواق.

ونجحت المنافسة الآسيوية في تقديم هواتف قابلة للطي فائقة النحافة وبأسعار تنافسية تلائم قطاعات واسعة من المستهلكين، في الوقت الذي تصر فيه سامسونج على طرح هواتف "Fold" بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع حجم الترقيات السنوية المحدودة، مما يهدد بانهيار حصتها السوقية التاريخية.

يبرهن التقرير الصادم على أن الريادة في الأسواق لا تدوم دون ابتكار مستمر يعيد صياغة تجربة المستخدم؛ ومع تسارع وتيرة التسريبات لعام 2026.

 سيتعين على سامسونج مراجعة خططها العتادية والبرمجية بشكل عاجل، وإلا ستتحول سلسلة "Galaxy Z Fold 8" إلى مجرد جهاز تقليدي آخر في حقبة تكنولوجية تستعد أبل لقيادتها بأساليبها الخاصة.

