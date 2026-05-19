لأول مرة في تاريخ الهواتف.. سامسونج تطور ذاكرة "HBM" خارقة لتسريع الذكاء الاصطناعي

بدأت شركة سامسونج الكورية الجنوبية تطوير جيل جديد كلياً من شرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي المعروفة باسم "HBM"، والمخصصة لأول مرة في قطاع التقنية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وأفاد تقرير نشره موقع "Wccftech" التقني، بأن العملاق الآسيوي يسعى من خلال هذه القفزة البرمجية والعتادية غير المسبوقة إلى تمكين الأجهزة المحمولة من معالجة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الضخمة محلياً وبسرعة فائقة لعام 2026.

تذليل العقبات العتادية أمام الذكاء الاصطناعي المحلي

تستهدف سامسونج من هذه الخطوة كسر القيود العتادية الحالية التي تفرضها ذواكر "LPDDR5X" التقليدية المستخدمة في الهواتف الرائدة؛ وتواجه الهواتف الحديثة معضلة حقيقية في سرعة نقل البيانات ونطاق الحزمة الترددية عند تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي (On-Device AI) المعقدة مثل توليد الصور وصناعة الفيديوهات السينمائية لحظياً، وهو ما تحله ذواكر "HBM" المصغرة عبر توفير مسارات نقل بيانات أوسع ومعدل نقل طاقة أكثر كفاءة وسلاسة.

تحديات التصميم والتبريد في هيكل الهواتف النحيف

تواجه اللجان الهندسة في سامسونج تحدياً تقنياً استثنائياً يتعلق بتكييف معايير ذواكر "HBM" -التي تستخدم عادة في مراكز البيانات والبطاقات الرسومية الضخمة للحواسب- لتتوافق مع المساحة الفيزيائية الضيقة وسماكة الهواتف الذكية النحيفة؛ وحرص المطورون على ابتكار جيل جديد من التغليف ثلاثي الأبعاد (3D Packaging) لدمج الذاكرة مباشرة فوق المعالج الرئيسي، مما يسهم في خفض درجات الحرارة الناتجة عن المعالجة الكثيفة وحماية طاقة البطارية من النفاذ السريع.

طفرة أداء قادمة لسلسلة هواتف جالاكسي المستقبلية

تمنح التقنية الجديدة للأجهزة اللوحية والهواتف القدرة على معالجة خوارزميات لغوية وبصرية معقدة دون الحاجة لإرسال البيانات إلى خوادم سحابية خارجية، مما يحقق حماية كاملة لخصوصية المستخدمين؛ وتخطط سامسونج لاعتماد هذه الطفرة العتادية في معالجاتها الرائدة القادمة بدقة 2 نانومتر، لتوفر للأسواق المصرية والعالمية أجهزة بقدرات حوسبة خارقة تضاهي الحواسب الشخصية الاحترافية، وتضمن تشغيل حزم ميزات "Galaxy AI" المستقبلية بأعلى كفاءة ممكنة.

يمهد توجه سامسونج لنقل تقنيات الذاكرة العملاقة إلى الهواتف الذكية لبداية ثورة حقيقية تعيد تشكيل مفهوم الأجهزة المحمولة؛ ومع تسارع وتيرة التطوير لعام 2026، يبدو أن العملاق الكوري يستعد لتوسيع الفجوة التقنية مع أقرب منافسيه، ليقدم للمستهلكين حول العالم تجربة ذكاء اصطناعي حقيقية ومستقلة بالكامل داخل كف اليد.