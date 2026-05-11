الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بين الاستقرار والابتكار .. سامسونج تطلق تحديثاً أمنياً لـ Galaxy Buds3 Pro وتكشف أسرار Buds4 Pro

احمد الشريف

أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات تحديثاً برمجياً جديداً لسلسلة سماعاتها الرائدة "Galaxy Buds3 Pro" خلال شهر مايو الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار النظام وتحسين الأداء، بينما تتزايد التقارير التقنية حول الجيل القادم "Galaxy Buds4 Pro" الذي سيحمل تغييراً شاملاً في التصميم والقدرات الصوتية.

تحديثات الاستقرار لـ Galaxy Buds3 Pro

يستهدف التحديث الأخير لسماعات Galaxy Buds3 Pro، الذي يحمل إصدار (R630XXU0AZD2)، معالجة بعض الثغرات البرمجية وتحسين كفاءة الاتصال بالأجهزة. 

وبالرغم من صغر حجم التحديث الذي لا يتجاوز 8 ميجابايت، إلا أنه يركز على تطبيق "أكواد الاستقرار" لضمان تجربة استماع خالية من الانقطاعات، خاصة لمستخدمي منظومة جالكسي الذين يعتمدون على ميزات الترجمة الفورية والتبديل السلس بين الأجهزة.

ثورة في تصميم Galaxy Buds4 Pro

كشفت التسريبات المسربة عن تحول جذري في فلسفة تصميم "Galaxy Buds4 Pro" القادمة، حيث تتجه سامسونج لاستبدال الزوايا الحادة في الجيل الحالي بتصميم أكثر انسيابية ونعومة (Smooth Stem Design). 

وتشير التقارير إلى أن السماعة الجديدة ستتخلص من الإضاءة الجانبية (Blade Lights) لصالح لمسات معدنية فاخرة، مع تغيير وضعية السماعات داخل علبة الشحن لتصبح أفقية بدلاً من العمودية، مما يمنحها مظهراً أكثر عصرية وعملية.

مواصفات صوتية وميزات ذكاء اصطناعي

تعتمد سامسونج في جيلها القادم على "مجهار ترددات منخفضة" (Woufer) أكبر بنسبة 20%، مما يعد بتقديم تجربة صوتية ذات عمق استثنائي وترددات بايز (Bass) أكثر قوة ونقاءً. 

كما ستدعم Buds4 Pro ميزة "إيماءات الرأس" الثورية، والتي تتيح للمستخدم الرد على المكالمات أو رفضها بمجرد هز أو إمالة الرأس، بالإضافة إلى دمج أعمق لتقنيات "Galaxy AI" لتقديم عزل ضوضاء تكيفي (Adaptive ANC 2.0) يستجيب للبيئة المحيطة بذكاء فائق.

تؤكد هذه التحركات رغبة سامسونج في السيطرة على سوق الصوتيات الذكية، فبينما يستمتع مستخدمو Buds3 Pro بأداء أكثر استقراراً بفضل التحديثات الدورية، ترسم التسريبات صورة واعدة لجهاز Buds4 Pro كواحد من أقوى المنافسين في 2026، مما يجعل عشاق التقنية في حالة ترقب شديد للإعلان الرسمي المرتقب.

