بتحسينات في الكاميرا .. سامسونج تضيف طرازاً جديداً لعائلة Galaxy S27

حافظت سامسونج على تصميم كاميرا مألوف إلى حد كبير في هواتفها من سلسلة جالاكسي إس لفترة طويلة، فمنذ جالاكسي إس 22، لم يطرأ تغيير يُذكر على تصميم الكاميرا، باستثناء بعض التعديلات الطفيفة.

وقد يتغير هذا الوضع أخيرًا مع سلسلة جالاكسي إس 27.

جالاكسي إس 26 ألترا

تشير تسريبات جديدة من كوريا الجنوبية إلى أن سامسونج تدرس إعادة تصميم تخطيط الكاميرا الخلفية لسلسلة هواتف S27 بأكملها. لا يزال التصميم الدقيق غير واضح، لكن يبدو أن السبب وراء هذا التغيير عملي أكثر منه تجميلي.

تُشير التقارير إلى أن سامسونج تُخطط لإضافة مغناطيسات مُدمجة إلى سلسلة هواتف Galaxy S27.

سيُمكّن هذا من الشحن اللاسلكي المغناطيسي بتقنية Qi2 ودعم الملحقات المغناطيسية دون الحاجة إلى غطاء.

يشمل ذلك أجهزة الشحن، وبطاريات الشحن المحمولة، والمحافظ، وحوامل الهواتف.

هذه ميزة رأيناها في هواتف أخرى، لكن سامسونج كانت أبطأ في تبنيها.

مواصفات تصوير هواتف S27

ومن المثير للاهتمام أن تصميم الكاميرا الحالي يُعتبر جزءًا من المشكلة، فالتصميم العمودي يشغل مساحة كان من الممكن أن تُستخدم لحلقة مغناطيسية دائرية.

إذا كان هذا هو الحال، فإن إعادة التصميم لا تتعلق كثيرًا بالمظهر بقدر ما تتعلق بتوفير مساحة داخلية.

كان من المتوقع أن تُضيف سامسونج هذه الميزة إلى سلسلة هواتف Galaxy S26، لكن ذلك لم يحدث.

والآن، تشير معظم الدلائل إلى أن هاتف S27 هو الذي سيشهد إطلاق هذه الميزة أخيرًا.

إذا تمّ اعتماد هذا التغيير، فسيمثل تحولاً عن تصميمٍ مُعتمد منذ أجيالٍ عديدة.

وتشير بعض التلميحات إلى احتمال ظهور تصميم كاميرا مماثل في جهاز سامسونج آخر قادم قبل سلسلة S27، وربما في الهواتف القابلة للطيّ القادمة.

مع ذلك، يشير التسريب أيضاً إلى إدارة التكاليف وأشارت التسريبات إلى أنه قد يتم تعليق أو تأجيل أي تغيير جذري في التصميم لضبط نفقات البحث والتطوير.

ورغم ذلك، يعد من المحتمل أن يظهر تصميم خلفي جديد خلال الأجيال القليلة القادمة من هواتف جالاكسي الرائدة.