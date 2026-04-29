توك شو| البطيخ آمن واحذر مشروبات الطاقة.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

القومي للأورام: جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان

قال الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، إن علاج السرطان شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح العلاج مُفصّلًا لكل مريض على حدة، وفقًا لنوع الورم ومرحلته والتغيرات الجينية المرتبطة به، موضحا أن هذا التطور أتاح تقديم علاجات مخصصة تحقق أفضل النتائج، مع مراعاة الحالة العامة للمريض وجودة حياته عند اختيار الخطة العلاجية المناسبة.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن الفرق الطبية باتت تأخذ في الاعتبار أيضًا تفضيلات المريض الشخصية، مثل اختيار طريقة تلقي العلاج، سواء عن طريق الفم أو الوريد، طالما أن كلا الخيارين يحققان نسب الشفاء المطلوبة.



ترامب: إيران عاجزة عن توحيد صفوفها



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن إيران عاجزة عن توحيد صفوفها، وإيران لا تجيد إبرام اتفاقات تتجاوز الملف النووي.

«أعراض قاتلة».. ماذا تفعل مشروبات الطاقة بأجسام الأطفال؟

حذر الدكتور كريم جمال، خبير التغذية من خطورة تناول الأطفال والمراهقين لـ مشروبات الطاقة، مؤكدًا أنها تمثل عبئًا كبيرًا على القلب والجهاز الدوري، وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.



وأضاف الدكتور كريم جمال، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة جدًا من السكر قد تتجاوز 10 ملاعق في العبوة الواحدة، بالإضافة إلى نسب مرتفعة من الكافيين تعادل فنجانين من القهوة أو أكثر، وهو ما يشكل خطرًا على الأطفال خاصة في مراحل النمو.



«أبيض من الداخل وغريب الشكل».. علامات تشير إلى البطيخ المسرطن؟

كشفت الدكتورة منال عز الدين الباحثة في معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز بحوث الزراعة، حقيقة ما يتردد مع بداية كل موسم صيفي حول خطورة البطيخ، مؤكدة أن أغلب الشائعات المرتبطة بوجود «سموم» أو «هرمونات» لا أساس لها من الصحة، وأن التغيرات التي تظهر داخل الثمرة مثل اللون الأبيض أو الفراغات ترجع غالبًا إلى عدم اكتمال النضج نتيجة ظروف مناخية غير مناسبة.

وأضافت الدكتورة منال عزالدين، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن البطيخ يحتاج إلى درجات حرارة لا تقل عن 25 درجة مئوية حتى تكتمل عملية النضج وتحول الكربوهيدرات إلى سكريات، ما يمنحه الطعم الحلو واللون الأحمر، مشيرة إلى أن التقلبات الجوية قد تؤدي لعدم اكتمال هذه العملية دون أن تمثل خطرًا على الصحة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 29 أبريل 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.92 جنيه

سعر الشراء: 52.78 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.90 جنيه

سعر الشراء: 61.72 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.37 جنيه

سعر الشراء: 71.17 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.01 جنيه

سعر الشراء: 14.07 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 169.20 جنيه

سعر الشراء: 169.81 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 أبريل.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5954 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6955 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7956 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55640 جنيها.

ارتفاع تدريجي في الحرارة.. ذروة مرتقبة قبل عودة الأجواء المعتدلة

تشهد البلاد خلال هذه الأيام تغيرات ملحوظة في حالة الطقس، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي مع اقتراب نهاية الأسبوع، لتصل إلى ذروتها يوم الجمعة، متأثرة بمرور منخفض صحراوي يرفع الإحساس بحرارة الأجواء، خاصة في مناطق الجنوب.



أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إرتفاع طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة، مشيرا إلى أن اليوم متوقع أن تصل القاهرة الكبري نهارا إلى 29 درجة مئوية.



رئيسة المفوضية الأوروبية: حان الوقت لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه حان الوقت لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن إدراج جمهورية مصر العربية، ولأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية وتقديم منظومة رقابية متكاملة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية.