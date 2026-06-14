أحمد شوبير: بوعدي «مايسترو حقيقي» ومشروع نجم كبير للمغرب

أشاد الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، بالنجم المغربي الشاب أيوب بوعدي بعد تألقه اللافت مع منتخب المغرب أمام البرازيل في افتتاح مشوار “أسود الأطلس” في كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال شوبير إن بوعدي، صاحب الـ18 عامًا فقط، موهبة استثنائية ومايسترو حقيقي في وسط الملعب، مؤكدًا أن المنتخب المغربي كسب نجمًا كبيرًا للمستقبل.

وأضاف أن ما قدمه اللاعب في مواجهة البرازيل يعكس قدراته الفنية العالية ونضجه المبكر، مشيرًا إلى أنه من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية والعالمية.

واستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

