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«أنشيلوتي» يعترف: البرازيل لم تقدّم مستواها .. وعانينا أمام المغرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أنشيلوتي» يعترف: البرازيل لم تقدّم مستواها .. وعانينا أمام المغرب

أنشيلوتي
أنشيلوتي
إسراء أشرف

أقر المدير الفني لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي بأن فريقه لم يقدم المستوى المنتظر خلال مواجهة المغرب، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.

وشهد اللقاء بداية قوية من المنتخب المغربي، الذي فرض إيقاعه في الشوط الأول ونجح في التقدم، قبل أن يعود منتخب البرازيل في الشوط الثاني بهدف سجله فينيسيوس جونيور، ليحسم التعادل نتيجة المباراة.

وفي تصريحاته عقب اللقاء، قال أنشيلوتي إن فريقه عانى في الدقائق الأولى من التوتر وفقدان الكرة، إلى جانب عدم النجاح في الالتحامات الثنائية، مشيرًا إلى أن الأداء تحسن تدريجيًا في الشوط الثاني فقط.

وأضاف المدرب الإيطالي أن منتخب المغرب كان خصمًا قويًا وصعبًا، ونجح في استغلال المساحات خلال الشوط الأول، ما جعل المباراة أكثر تعقيدًا على لاعبي “السيليساو”.

كما أشار أنشيلوتي إلى أن هناك جوانب تحتاج للتطوير، خاصة فيما يتعلق بالتركيز والقدرة على التعامل مع الضغط، موضحًا أن الفريق حاول العودة لكن بعض الأخطاء الدفاعية كادت تكلفه أكثر من ذلك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن نقطة التعادل في ظل قوة المنافس، مع التركيز على ضرورة التحسن في المباريات المقبلة من أجل المنافسة على صدارة المجموعة.

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