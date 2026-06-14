بعد تألق بوعدي.. ناقد رياضي يدعو لدعم المواهب بدلًا من الانتقاد المستمر

أشاد الناقد الرياضي أحمد جلال، بأداء النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي بعد ظهوره المميز مع منتخب المغرب أمام البرازيل في افتتاح مشوار “أسود الأطلس” بكأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأكد جلال عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن بوعدي، صاحب الـ18 عامًا، قدّم أداءً عظيمًا أمام منتخب بحجم البرازيل، رغم صعوبة المواجهة وقوتها، مشيرًا إلى أنه موهبة واعدة تستحق الدعم والتقدير.

وأضاف أن ما قدمه اللاعب يعكس أهمية دعم المواهب الشابة وتشجيعها، مطالبًا بضرورة منح اللاعبين الصغار الثقة بدلًا من الانتقاد المستمر، في إشارة إلى ضرورة مساندة الجيل الجديد من المواهب.

واستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.