قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري
بعد تصريحات كاظم الساهر.. سهير جودة تتحدّث عن وجع الندم المتأخر | ماذا قالت؟
مدرب المغرب: كنا قريبين من الفوز على البرازيل.. والتعادل نتيجة مقبولة
رضا شحاتة يعود للصورة داخل الأهلي للعمل في جهاز «الحسين عموتة»
من هنا بدأت حكاية موسيقار الأجيال .. أسرار تكشف لأول مرة عن محمد عبدالوهاب
«الحضري» يشيد بالشناوي: له فضل كبير في ظهور مصطفى شوبير بهذا المستوى.. ويستحق التحية
أحمد حسن يكشف تطورات مُثيرة حول مستقبل نجمي الأهلي
إعلامي يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن حسين الشحات
أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل
بعد الجدل .. «فيفا» يوضح حقيقة خلل الـ «VAR» في ركلة الجزاء بمباراة قطر وسويسرا
«فينيسيوس جونيور» يحصد لقب رجل مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 | صور
7171 جنيهًا.. سعر أكبر عيار ذهب اليوم الأحد 14-6-2026 في الصاغة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب المغرب: كنا قريبين من الفوز على البرازيل.. والتعادل نتيجة مقبولة

محمد وهبي
محمد وهبي
إسراء أشرف

أبدى المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي رضاه عن الأداء القوي الذي قدمه “أسود الأطلس” أمام منتخب البرازيل، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن افتتاح مشوار الفريقين في بطولة كأس العالم 2026.

وأكد “وهبي” في تصريحاته عقب اللقاء أن المنتخب المغربي لم يدخل المباراة بهدف الدفاع، بل من أجل فرض أسلوبه وخوض مواجهة بشخصية هجومية واضحة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تم العمل عليها مسبقًا ونجح اللاعبون في تنفيذها خلال الشوط الأول.

وأضاف المدرب المغربي أن فريقه كان قريبًا من حسم المواجهة لصالحه، إلا أن تفاصيل الشوط الثاني وارتفاع نسق المنافس أثرا على الأداء البدني والتكتيكي، موضحًا أن التعادل أمام منتخب بحجم البرازيل يُعد نتيجة مقبولة في بداية المشوار.

وأشار وهبي إلى أن المنتخب قدم شوطًا أول مثاليًا من الناحية الفنية، قبل أن يتراجع الأداء نسبيًا في الشوط الثاني بشكل طبيعي أمام قوة المنافس وخبراته الكبيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة طي صفحة مباراة البرازيل سريعًا، والتركيز على المواجهة المقبلة أمام اسكتلندا، مشددًا على أن الفريق سيعمل على التحضير بأفضل شكل ممكن من أجل تحقيق الفوز وتعزيز فرص التأهل.

محمد وهبي مدرب المغرب منتخب المغرب المغرب البرازيل المغرب ضد البرازيل كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

وزارة الصحة

تحذير عاجل من وزارة الصحة للشباب: لا تتناولوا هذا الدواء

المعاهد الأزهرية

رابط نتيجة شهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. استعلم عنها الآن

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

أرشيفية

حادث مستشفى الشاطبي.. الأطباء تحذر الحكومة من إنشاء كليات طب جديدة

سعر رغيف الخبز

سعر رغيف الخبز بعد تطبيق الدعم النقدي.. التموين تكشف التفاصيل وتعلن حذف هؤلاء من المنظومة

الخال الضحية بالغربية

ضبط شاب أنهى حياة خاله بسبب خلافات على الميراث بطنطا

ترشيحاتنا

اتحاد القوة يختار لاعبي منتخب مصر للمشاركة في بطولة العالم بإنجلترا

بعد نهاية التجارب.. اتحاد القوة البدنية يختار لاعبي منتخب مصر للمشاركة في بطولة العالم بإنجلترا

عبد الحميد معالي

وكالة عبد الحميد معالي تنفي التوصل لاتفاق مع الزمالك

أحمد فتوح

خالد الغندور: وكيل فتوح يعرض شروط التجديد أمام الزمالك بعد الاتفاق على الطلبات

بالصور

غير تقليدي .. بشرى تستعرض جمالها عبر حسابها على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

للشقيانين.. أسعار اسبيرانزا A516 المُستعملة في مصر

اسبيرانزا A516 موديل 2010
اسبيرانزا A516 موديل 2010
اسبيرانزا A516 موديل 2010

ملكة الانتشار .. أسعار نيسان صنى المُستعملة في مصر

نيسان صنى
نيسان صنى
نيسان صنى

بعد طرح ماجنيت .. أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري

سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي

فيديو

فيلم إذما

طرح أغنية كيف الحال؟ من فيلم إذما مع عرضه بالسينمات

عبدالله شبانة

حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

الشهيد مجند هشام محمد حزين

حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد