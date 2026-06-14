مدرب المغرب: كنا قريبين من الفوز على البرازيل.. والتعادل نتيجة مقبولة

أبدى المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي رضاه عن الأداء القوي الذي قدمه “أسود الأطلس” أمام منتخب البرازيل، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن افتتاح مشوار الفريقين في بطولة كأس العالم 2026.

وأكد “وهبي” في تصريحاته عقب اللقاء أن المنتخب المغربي لم يدخل المباراة بهدف الدفاع، بل من أجل فرض أسلوبه وخوض مواجهة بشخصية هجومية واضحة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تم العمل عليها مسبقًا ونجح اللاعبون في تنفيذها خلال الشوط الأول.

وأضاف المدرب المغربي أن فريقه كان قريبًا من حسم المواجهة لصالحه، إلا أن تفاصيل الشوط الثاني وارتفاع نسق المنافس أثرا على الأداء البدني والتكتيكي، موضحًا أن التعادل أمام منتخب بحجم البرازيل يُعد نتيجة مقبولة في بداية المشوار.

وأشار وهبي إلى أن المنتخب قدم شوطًا أول مثاليًا من الناحية الفنية، قبل أن يتراجع الأداء نسبيًا في الشوط الثاني بشكل طبيعي أمام قوة المنافس وخبراته الكبيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة طي صفحة مباراة البرازيل سريعًا، والتركيز على المواجهة المقبلة أمام اسكتلندا، مشددًا على أن الفريق سيعمل على التحضير بأفضل شكل ممكن من أجل تحقيق الفوز وتعزيز فرص التأهل.