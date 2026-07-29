أيمن الشريعي: كهربا قائد إنبي ويستحق التقدير

نقل الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، والتي أشاد خلالها بإمكانات محمود عبد المنعم “كهربا”، مؤكدًا أنه قائد الفريق وصاحب شخصية مؤثرة داخل الملعب.

وقال الشريعي: “كهربا قائد فريق إنبي وسيقود النادي لمكان محترم، ودائمًا أقول عليه لاعب كبير، ولكن يجب أن تفهمه جيدًا، ويحتاج طريقة معينة للتعامل، وهي التقدير.”

وتأتي تصريحات الشريعي في إطار دعمه للاعب، مؤكدًا ثقته في قدرته على قيادة الفريق وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة



وكان كهربا قد انضم إلى إنبي في فبراير 2026 في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي، ونجح في تقديم مستويات جيدة مع الفريق البترولي.

وتسعى إدارة إنبي إلى حسم ملف بقاء اللاعب بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الحفاظ على العناصر الأساسية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.