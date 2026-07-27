إنبي يحسم موقف كهربا.. المدير الرياضي: استمراره مع الفريق هو الأقرب

أكد محمد إسماعيل، المدير الرياضي لنادي إنبي، أن محمود عبد المنعم "كهربا" بات قريبًا من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم الكروي الجديد 2026-2027، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات تصب في اتجاه بقائه.

وقال إسماعيل، في تصريحات تلفزيونية: "بنسبة كبيرة، كهربا مستمر مع إنبي خلال الموسم المقبل"، موضحًا أن اللاعب قد يواصل مشواره مع الفريق لموسم إضافي، في ظل انتظامه في التدريبات وتواجده بشكل طبيعي مع المجموعة.

وكان كهربا قد انضم إلى إنبي في فبراير 2026 في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي، ونجح في تقديم مستويات جيدة مع الفريق البترولي.

وتسعى إدارة إنبي إلى حسم ملف بقاء اللاعب بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الحفاظ على العناصر الأساسية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

