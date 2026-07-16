خالد الغندور: كهربا يقترب من البقاء في نادي إنبي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمود كهربا متواجد في فترة إعداد نادي إنبي حتى الآن وهناك اتجاه داخل النادي لبقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، كهربا شارك في آخر مباراة ودية للنادي وسجل هدفًا وحتى الآن الاتجاه هو بقاءه ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

تعويض كهربا

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) قرارًا بإلزام نادي القادسية الكويتي بسداد مبلغ إجمالي قدره 315 ألف دولار أمريكي لصالح محمود عبد المنعم "كهربا"، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% على المبالغ المستحقة حتى تاريخ السداد.

وأكد القرار أن النادي الكويتي سيكون معرضًا لعقوبة منع قيد لاعبين جدد، مع إمكانية إحالته إلى لجنة الانضباط التابعة لـFIFA، حال عدم تنفيذ الحكم خلال المهلة القانونية المحددة.

ويأتي القرار في إطار النزاع التعاقدي بين اللاعب والنادي، ليمنح كهربا حقه المالي وفقًا لما انتهت إليه غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.